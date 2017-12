ArchFilm Matinée: La Grande Bellezza

Paolo Sorrentinos Oscar-gekröntes Meisterwerk ist der Abschlussfilm der ArchFilm-Reihe "SCHICK & SCHÖN – Traumhäuser" im Filmcasino.

Die Hommage an Rom und an Fellinis "La Dolce Vita" porträtiert voll Ironie die High Society in der ewigen Stadt. Ein Opus Magnum, das nur auf der Leinwand seine Bildmacht voll entwickelt. Vor dem Film verlosen wir im Kinosaal eine Reise für 2 nach Rom!



LA GRANDE BELLEZZA - DIE GROSSE SCHÖNHEIT

R: Paolo Sorrentino | I/FR 2013 | 141 Min | Farbe | OmU

D: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Carlo Bucciorosso u.a.

So 17. Dez. 2017, 13 Uhr, www.filmcasino.at



Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=3SSGTNjwHF4

(der Film wird mit dt. Unteriteln gezeigt)



Auf sieben Hügeln wurde Rom erbaut. Es gibt daher eine ganze Menge interessante Aussichtspunkte und unterschiedlichen Perspektiven auf die ewige Stadt. Besonders vom einen Hügel, dem Gianciolo hat man einen atemberaubenden Blick auf die Stadt. Der zynisch polemische Spielfilm porträtiert ironisch und humorvoll die römische Oberschicht und ihre angeberische Promis sowie Adabeis („rich and famous“), die sich selbst hoch loben und nicht zu bemerken scheint, dass ihre goldenen Tage längst gezählt sind. Der einst erfolgreiche Schriftsteller, Journalist, Playboy und unverbesserliche Verführer Jeb (Toni Servillo) genießt das mondäne Leben der römischen Gesellschaft in vollen Zügen. Jeb hat in seiner Jugend einen einzigen Roman geschrieben, der ihm nachhaltige Popularität geschaffen hatte, der ihm nicht nur einen Literaturpreis, sondern auch den Ruf eines alten, frustrierten Autors eingebracht hat. Der alternde verbirgt seine Ratlosigkeit hinter einer zynischen Haltung und betrachtet die Welt von heute mit bitterer Wehmut und scharfen Durchblick. Als Stadtflaneur wandert er durch das nächtliche Rom im sommerlichen Glanz und er schwelgt in Erinnerungen und Plattitüden. In leicht melancholischer Art und Weise glänzt der Film mit einer Fülle von filmischer Miniaturen über Sinn und Sinnlosigkeit des Daseins inmitten üppiger Dekors und modernen Design. Zugleich ist La Grande Bellezza eine zeitgenössische Hommage auf Fellinis La Dolce Vita, die hinter aller oberflächigen Schein und Pracht nach Momenten erfüllter Präsenz und Wahrhaftigkeit im sog. „schönen“ und „richtigen Leben“ sucht.



Einführung: Helmut Weihsmann (Kurator)



Vor dem Film LA GRANDE BELEZZA verlosen wir im Kinossal eine Reise für zwei Personen von Wien nach Rom und retour mit dem ÖBB Nightjet im komfortablen Double-Schlafwagenabteil.

Gültig für 2 Personen – Frühstück und Welcome-Paket im Abteil inklusive. Informationen unter www.nightjet.com Mit freundlicher Unterstüzung durch Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) und Entdecke Italien



Sonntag 17.Dez um 13 Uhr, 8-9 EUR



ArchFilm wird unterstützt von Wien Holding und dérive – Zeitschrift für Stadtforschung