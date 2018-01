Architekturzentrum Wien

LEGO. Die Vorteile der Normierung - Winterferienspiel

Fotocredits: Maße von Legosteinen Bild: CC BY-SA 3.0 Cmglee

Lego ermöglicht uns in Windeseile hohe und stabile Türme zu bauen, mit unregelmäßig geformten Bauklötzen wäre dies wesentlich mühsamer. Wir schauen uns die positiven und negativen Seiten der Normierung an und bauen mit Lego was das Zeug hält.



Workshop (6–10), Dauer: 2 h

