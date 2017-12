Kuratorinnenführung: Text-Bild-Relationen in der Kunst

DOMerstagabend

Text-Bild-Relationen in der Kunst, Kuratorinnenführung mit Johanna Schwanberg



KuratorInnenführung



Museumsdirektorin Johanna Schwanberg führt durch die erste Sonderausstellung „Bilder der Sprache und Sprache der Bilder“ und gibt Einblick in ihr kuratorisches Konzept. Dieser Rundgang gibt Gelegenheit zur Diskussion über die hauchdünne Grenze zwischen Sprachlichkeit und Bildlichkeit in der Kunst.



An Donnerstagabenden ist das Dom Museum Wien bis 20 Uhr geöffnet, einmal im Monat laden wir zu einem DOMerstagabend-Event: Fokusführungen mit KünstlerInnen- und KuratorInnen, Vorträge, Lesungen, Performances und diskursive Veranstaltungen.



Keine Anmeldung erforderlich.

Kosten: Eintritt*

*ausgenommen Jahreskarten-BesitzerInnen