Präsentation Architekturwettbewerb Sigmund Freud Museum 2020

Fotocredits: Rendering Fassade (c) Sigmund Freud Privatstiftung

Wir freuen uns, Sie zur Präsentation der Beiträge des geladenen Architekturwettbewerbs SIGMUND FREUD MUSEUM 2020 einzuladen: Das Siegerprojekt der ARGE Czech/Angonese/ARTEC (Wien) und die Einreichungen von Arrea Architects (Ljubljana); Diener und Diener Architekten (Basel); merz merz gmbh & co. kg (Berlin) und BWM Architekten (Wien) bieten umfassende Einblicke in die Komplexität der Aufgabenstellung, Sigmund Freuds ehemalige Wohn- und Wirkungsstätte als bedeutenden Kultur- und Wissenschaftsstandort für die Zukunft zu sichern und an internationale Museumsstandards heranzuführen.



Die international besetzte Jury mit András Pálffy (Juryvorsitzender), Nott Caviezel, Chris Dercon, Claudia Haas, Barbara Feller, Monika Pessler und Peter Nömaier würdigte auch in ihrer Begründung sämtliche fünf Wettbewerbsbeiträge als besonders qualitätsvoll.



Begrüßung durch Direktorin Monika Pessler



Eintritt frei, um Anmeldung wird gebeten.