Kunsthistorisches Museum

Reflexionen – Rundgang mit den KünstlerInnen

Im Bassano Saal zeigen derzeit junge FotokünstlerInnen 11 zeitgenössische Interpretationen Alter Meister. Seit über 30 Jahren lassen sich junge KünstlerInnen im Zuge ihrer fotografischen Ausbildung an der Graphischen (Höhere Graphische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt) von Werken des Kunsthistorischen Mueums zu eigenen Arbeiten inspirieren. Ziel des Projektes „Bilder nach Bildern“ ist es einerseits, die intensive Auseinandersetzung mit einem konkreten Kunstwerk der Vergangenheit zu forcieren, andererseits die Sammlungen des Museums als Ideenpool für aktuelle Lösungen sowie als Impuls für das eigene kreative Schaffen zu nützen.



RUNDGANG MIT DEN KÜNSTLER_INNEN

Andreas Zimmermann (Kunstvermittlung) führt am 16.11. und am 14.12.. um jeweils 17 Uhr gemeinsam mit einigen der FotoskünstlerInnen zunächst zu den Werken in der Gemäldegalerie und anschließend durch die Ausstellung im Bassano Saal, 2. Stock.



Treffpunkt: Eingangsfoyer

Teilnahme frei mit gültigem Museumsticket, keine Anmeldung erforderlich.