Figuren in Wiener Porzellan

Buchpräsentation

MAK FORUM

Annette Ahrens

SAMMLUNG FALTUS

Wiener Porzellanfiguren des Rokoko

Album Verlag, Wien



Die Porzellanspezialistin Annette Ahrens, u. a. Gründungskuratorin des Porzellanmuseums im Augarten in Wien, hat die Geschichte der Kleinplastik in Wiener Porzellan anhand der wohl bedeutendsten Privatsammlung des Ehepaars Faltus neu geschrieben. Das Buch stellt die Entwicklung der Porzellanplastik in der Wiener Manufaktur in den kulturellen Zusammenhang ihrer Entstehung. Der Prachtband beleuchtet erstmals umfassend auch die Geschichte des Sammelns in diesem Bereich.



Die Veranstaltung ist der Auftakt zu umfassenden Aktivitäten des MAK zum 300. Jubiläum des Gründungsjahres der Wiener Porzellanmanufaktur 1718, die in der Großausstellung 300 JAHRE WIENER PORZELLANMANUFAKTUR (16.5. – 23.9.2018) münden werden.





Zur Publikation

Rainald Franz, Kurator der Ausstellung 300 JAHRE WIENER PORZELLANMANUFAKTUR und Kustode MAK-Sammlung Glas und Keramik

Hilde Faltus, Sammlerin



Kurzvortrag

Annette Ahrens, Autorin, Kunsthistorikerin und Expertin für historische und aktuelle Tafelkultur



Eintritt frei