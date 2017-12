Veranstaltungsraum des Bundeskanzleramtes

Translokal

Fotocredits: Alexandru Raevschi

Ausstellung der Artists in Residence 04/2017 und Diskussionsveranstaltung „Translokal – Reisen als zentrale künstlerische Praxisform“



Das Bundeskanzleramt (BKA) und KulturKontakt Austria (KKA) zeigen ab 04. Dezember 2017 Werke der neun internationalen Artists in Residence, die auf Einladung von BKA und KKA derzeit in Wien leben und arbeiten.



Die Ausstellung TRANSLOKAL umfasst Werkpräsentationen von folgenden bildenden Kunstschaffenden: Dalila Gonçalves (Portugal), Vida Guzmić (Kroatien), Kim Kielhofner (Kanada), Dariusz Milczarek (Polen), Levi Orta (Kuba), Mila Panić (Bosnien und Herzegowina), Alexandru Raevschi (Moldau), Mary Audrey Ramirez (Luxemburg) und Salome Tsagareishvili (Georgien).



Die Ausstellung wird begleitet von der Diskussionsveranstaltung „Translokal – Reisen als zentrale künstlerische Praxisform“ am 6. Dezember 2017.



Das Bundeskanzleramt stellt auch 2017 in Kooperation mit KKA 50 Residence-Stipendien in Wien zur Verfügung. Die StipendiatInnen werden im Rahmen des Artists-in-Residence-Programms vom BKA gefördert und von KKA beratend und organisatorisch begleitet.



Ausstellung TRANSLOKAL:

Eröffnung: Montag, 04. 12. 2017, von 17.00 bis 19.00 Uhr

Ausstellungsdauer: 05. – 14. 12. 2017 (am 08. 12. geschlossen)

Ort: BKA-Veranstaltungsraum, Concordiaplatz 2, 1010 Wien

Montag bis Freitag geöffnet von 10.00 bis 17.00 Uhr

Eintritt frei!



Diskussionsveranstaltung TRANSLOKAL – Reisen als zentrale künstlerische Praxisform:

Mittwoch, 06. 12. 2017, von 14.00 bis 19.00 Uhr inkl. Dialogführung durch die Ausstellung

Konzept und Moderation: Roland Schöny, Contemporary Art Curator

Ort: BKA-Veranstaltungsraum, Concordiaplatz 2, 1010 Wien