Kunsthistorisches Museum

Modern & Contemporary: Sir Neil MacGregor

Fotocredits: Sebastian Bolesch

Modern & Contemporary Gesprächsreihe mit KünstlerInnen zum Thema Kunst, Museen und der komplexen Beziehung von Vergangenheit und Gegenwart.



Im Rahmen unserer Modern & Contemporary Gesprächsreihe ist im November der ehemalige Direktor des British Museum Sir Neil MacGregor zu Gast.



Sir Neil MacGregor (geb. 1946) ist Leiter der Gründungsintendanz des Berliner Humboldtforums. Er studierte Sprachen in Oxford, Philosophie an der Ecole Normale Supérieure in Paris und Kunstgeschichte am Courtauld Institute of Art in London und wurde dann Herausgeber des Burlington Magazine. 1987 wurde er zum Direktor der National Gallery in London bestellt, wo er für eine Reihe bahnbrechender Ausstellungen und Ankäufe verantwortlich war. Von 2002 bis 2015 war er Direktor des British Museum, wo er unter anderem die preisgekrönte BBC Serie A History of the World in 100 Objects initiierte, die sich mit der Geschichte der Menschheit anhand von Objekten aus dem British Museum beschäftigt. Im Oktober 2017 wurde die erste Folge von MacGregors neuer Radioserie über Religion und Glauben Living with the Gods ausgestrahlt.



Sir Neil MacGregor spricht mit Generaldirektorin Sabine Haag. Das Gespräch wird auf Englisch geführt.



Die Plätze sind limitiert, bitte bis spätestens 24.11. um Anmeldung unter talks@khm.at.