Wien Modern: The Acousmatic Project I & II

Fotocredits: Beatriz Ferreyra, Foto: GRM INA

Das von Thomas Gorbach entwickelte «Wiener Akusmonium» ist ein Surround-Lautsprecherorchester, das den Vergleich mit seinen legendären Vorbildern aus dem Umfeld der Musique concrète nicht scheuen muss. Akusmatische Musik ist Kopfkino pur – daher widmet Wien Modern 2017 im TU-Dachstuhl ein Wochenende der akustischen Kunst. Mit einem Porträt der argentinisch-französischen Elektronik-Pionierin Beatriz Ferreyra, dem russischen Avantgarde-Stummfilmklassiker «Der Mann mit der Kamera» mit Soundtrack von Pierre Henry und neuen elektronischen Stücken aus Österreich.



Programm 25.11.



18:00 Uhr

Acousmatic in a Circle

Adam Stansbie: Foundry Flux (2015)

Manuella Blackburn: Time Will Tell (2013)

Anestis Logothetis: Wellenformen (1981)

Nikos Stavropoulos:Ballistichory (2015)



19:30 Uhr

Acousmatic Tonalities from Vienna

Elisabeth Schimana:1001 nadelstiche release (2017) UA

Thomas Gorbach: Inside-Out. Lines and Curves (2017) UA

Bruno Strobl: Neues Werk (2018) UA

Andrea Sodomka: Neues Werk (2017) UA

Martina Claussen: [connected] (2017) UA

Auftrag Wien Modern



21:30 Uhr

Late Night: Der Mann mit der Kamera

Film «Der Mann mit der Kamera» (Regie: Dziga Vertov, 1929)

Pierre Henry

Musik zum Film «Der Mann mit der Kamera» (Regie: Dziga Vertov, 1929) (1993)





Programm 26.11.



13:00 Uhr

Die interaktiv-perfomative Kochshow 2017

Götz Bury, Kochperformance

Studierende der TU Wien

Thomas Gorbach, Leitung, Konzept



15:00 Uhr

Imaginäre Landschaften

Katharina Klement: peripheries (Teile 1-5) (2014-2016)

Kirsten Reese: rdl (deep creation) (2017) UA



16:00 Uhr

Beatriz Ferreyra 80

Portraitkonzert und Präsentation der DVD IMAfiction portrait #09

Beatriz Ferreyra: Senderos de luz y sombras (2016-2017) EA

Beatriz Feereyra: Commande de l'Etat Français pour l'INA-GRM





Anmerkung



Kuratiert von Thomas Gorbach

Koproduktion The Acousmatic Project und IMA – Institut für Medienarchäologie

Kooperation TU Wien / Institut für Gestaltungs- und Wirkungsforschung