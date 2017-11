Open House

Freier Eintritt ab 16 Uhr



Am 1. Dezember lädt das 21er Haus ab 16 Uhr zu kostenlosen Impulsführungen, umfangreichem Kinderprogramm, Tea Small Talk, El-Cine-Screening im Blickle Kino und einem Blick hinter die Kulissen im Wotruba-Depot. Besuchen Sie die neuen Präsentationen von Anita Leisz und Eva Koťátková und erleben Sie die Ausstellung Duett mit Künstler_in hautnah – im Zeichenatelier von David Shrigley, beim Spielchen am Tischtennistisch von Rirkrit Tiravanija oder bei Punsch und Maroni mit Künstler Tomas Kleiner. Auf junge Kunstbegeisterte bis 12 Jahre wartet die Ping Pong Party mit kreativen Spielen und offenem Atelier.



PROGRAMM



IMPULSFÜHRUNGEN

Duett mit Künstler_in

Von A wie Aktzeichnen bis Z wie Zusammenkleben – folgen Sie den Anweisungen und erweitern, beleben und benützen Sie die Werke der Künstler_innen.

16, 16.30, 17, 17.30, 18, 18.30, 19, 19.30, 20 Uhr | Dauer: 20 Minuten

Treffpunkt: Foyer



TEA small TALK

It’s all about p[art]icipation

Wir laden zum Tea Small Talk – erkunden Sie die Ausstellung im spontanen Duett und erfahren Sie mehr über unser interkulturelles Vermittlungsformat.

In Kooperation mit Kultur & Gut

Mit freundlicher Unterstützung von Julius Meinl

16­–18 Uhr | Erdgeschoss



DEPOTRUNDGANG

Fritz Wotruba – Leben und Werk

Werfen Sie mit Kuratorin Gabriele Stöger-Spevak einen Blick hinter die Kulissen im Schaudepot des österreichischen Bildhauers.

17 und 18 Uhr | Dauer: 30 Minuten

Treffpunkt: Wotruba-Depot



SCREENING

¡EL CINE!

Zum Abschluss des El-Cine-Programms mit zeitgenössischen Filmen aus Spanien und Mexiko zeigt das Blickle Kino Hari Samas Sunka Raku – ein Leben erzählt in vier Jahreszeiten.

Hari Sama, Sunka Raku (Alegría Evanescente), MX 2015, OF mit engl. UT, 113'

18.30 Uhr | Blickle Kino



PRÄSENTATION

Artist Cocktails

Mit Beiträgen von Ryan Gander und Thomas Feuerstein

16–21 Uhr | Salon für Kunstbuch



KINDERPROGRAMM

Stationenspiel

Spiel, Spaß und Überraschungen mitten im Museum für Kinder von 3 bis 12 Jahren.

16–18 Uhr | Treffpunkt: Foyer



Offenes Atelier

Ping Pong Party, Schattenspiel und Maskenparade – Kreatives für Nachwuchskünstler_innen.

16–20 Uhr | Studio21