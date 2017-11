k48-Projekt 85: blinded by chances

Fotocredits: Kim Kielhofner

k48-Projekt 85: blinded by chances



KünstlerInnen: Thomas Hörl (A), Kim Kielhofner (CAN), Mary-Audrey Ramirez (LUX), Anna Vasof (A/GR)



Kuratiert von: Oliver Hangl



Eingebettet in das AIR Mentoring-Programms von Bundeskanzleramt/KulturKontakt Austria, markiert blinded by chances den ersten Teil einer neuen Projektreihe, die prozessorientierte Kooperationen zwischen artists-in-residence und lokalen Künstler/innen initiiert und in variablen, innovativen Präsentationsformaten erfahrbar macht.



Licht aus, Vor-Sicht! Vier künstlerische Positionen, die allesamt durch äußerst kraftvolle visuelle Formensprachen gekennzeichnet sind, eliminieren die Bildebene – das dominierende Element in der Bildenden Kunst. In einem völlig abgedunkelten Ausstellungsraum treffen verschiedene, per Kopfhörer individuell erfahrbare Narrationen parallel auf ein stringent orchestriertes Zeit-Raum Setting aus formal sehr heterogenen künstlerischen Arbeiten. Den Teilnehmer/innen erschließen sich singulär gleichzeitig divergierende Bedeutungsebenen im Kollektiv.



Ausgehend von der aktuell viral zunehmenden Überforderung, mit der unsere Sinne durch die gleichzeitige Überlagerung von Bildern und Bedeutung konfrontiert sind, die mit einer Fiktionalisierung des Faktischen (und viceversa) einhergeht, steht in blinded by chances das gemeinsame Interesse an der Erforschung von perzeptiven und narrativen Mechanismen und Strukturen innerhalb von neuen Präsentationsformaten im Zentrum dieses Projekts.



blinded by chances wurde und wird über die Dauer von sieben Wochen im Kollektiv erarbeitet und umgesetzt.



Performances: 28.11.2017, 19:00-21:00

Öffnungszeiten: 29.-30.11.2017, 17:00-19:00



k48 – Offensive für zeitgenössische Wahrnehmung

Projektraum Oliver Hangl

Kirchengasse 48/Lokal 2, 1070 Wien



in Kooperation mit: KulturKontakt Austria



Unterstützt von: Bundesministerium für Bildung, BKA-Kunst, Kultur Neubau, Wien Kultur-MA7

Powered by: Klangfarbe

Dank an: cyberlab, shu! shop, Brillenmanufaktur