Film puts the X in PolitiX: Denken mit X-Men

Tagung zu Film, Politik und Theorie



Die auf Marvel-Comics basierenden X-Men profilieren sich seit 17 Jahren

im Superheld*innenkino als Subjekte intersektionaler Kämpfe und

Bündnisse. In sechs Kinofilmen und in drei Ablegern mit dem Mutanten

Logan / Wolverine spielen sie Politik rund um Post-Holocaust und

Rassismuskritik, antihomophobe und Antinormalisierungs-Proteste,

anhaltende Gen der Troubles und Momente von Care Revolution durch. Die

Wahrnehmung von Selbst- und Machtverhältnissen in den Schulen / Teams /

Fraktionen der X-Men wird zum Versammlungsort unterschiedlicher Arten,

durch Film zu denken: putting the X in PolitiX – and the Why in TheorY.



13.30 Mutant and proud! Logan des Sinns, Slogans der Politik, Laclaus

Klauen und Lehnsherr´s Lens: Film als Wahrnehmung/Maintenance von

Desidentifizierungskämpfen. Drehli Robnik, Freelance Theoretiker, Wien

Moderation: Joachim Schätz, Ludwig Boltzmann-Inst. für Geschichte und

Gesellschaft



15.00 History X - Superzeichen und verflochtene Erinnerungen im X-Men

Universum. Tobias Ebbrecht-Hartmann, The Hebrew University of Jerusalem

Moderation: Martin Thomson, Diskollektiv*



16.20 Das Kreuz mit dem X – Comics, Wegweiser ins Paradies und

Fan-Service als Farce in Logan. David Auer, Filmkritiker, Wien.

Moderation: Andrey Arnold, Diskollektiv*



17.40 Children of (X-)Men. Ulrike Wirth. Universität Wien

Moderation: Valerie Dirk, Diskollektiv*



19.00 Prothesen für das Schwächeln. Wolverines Exo/Endo-Körperpolitik.

Karin Harrasser, Kunstuniversität Linz

Moderation: Drehli Robnik



* Diskollektiv ist ein Verein zur Förderung innovativer

Veranstaltungspraxis und Diskussionskultur im Bereich Kino und

audiovisuelle Medien.



Eine Veranstaltung des Instituts für Wissenschaft und Kunst - IWK