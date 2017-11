MAK Future Lab: Sehnsucht Arbeit – Arbeitskünstler

Sehnsucht Arbeit – eine Gesprächsreihe des MAK in Kooperation mit der Arbeiterkammer Wien im Rahmen des MAK FUTURE LAB



Sichtbarkeit, Messbarkeit und Wertschöpfung der individuellen Fähigkeiten und Talente steigen mit digitalen Möglichkeiten an. Mehr denn je gilt die Prämisse der Selbstständigkeit – „etwas“ aus sich zu machen – kategorisch für unsere Gegenwart. Zu bleiben, was man ist, ist keine Option. Was sind die Folgen der extremen Wertschöpfung menschlicher Fähigkeiten oder Eigenschaften wie Spontaneität, Flexibilität, Originalität und Kreativität? Besonders in Zeiten, in denen immer mehr Tätigkeiten von Robotern übernommen werden, lautet die Devise, unsere „menschlichen“ Qualitäten, die durch Maschinen (noch) nicht zu ersetzen sind, in den Fokus zu stellen.



TeilnehmerInnen

Alfredo Barsuglia, Künstler

Gerald Bast, Rektor, Universität für angewandte Kunst Wien

Kathi Hofer, Künstlerin

Caroline Krammer, Abteilung Sozialversicherung, Arbeiterkammer Wien

Elisabeth Noever-Ginthör, departure, Wirtschaftsagentur Wien



Moderation

Janina Falkner, Neue Lernkonzepte, MAK



Das MAK FUTURE LAB ist ein vom MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst gegründetes Kreativlabor, das durch Workshops, Vorträge, Podiumsgespräche und andere Formate interdisziplinäre Beiträge zur humanen Gestaltung und Nutzung der Digitalen Moderne erarbeitet. Es positioniert Design, Architektur und bildende Kunst als treibende Kräfte von sozial, ökologisch, kulturell und wirtschaftlich nachhaltigen Marktwirtschaftsmodellen und vernetzt diese Kreativsparten – im Rahmen vielfältiger Kooperationen – mit Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft und Politik. Das MAK FUTURE LAB hat den Anspruch, sowohl ganzheitliche Orientierungen und davon inspirierte Gemeinwohlstrategien als auch konkrete innovative Geschäftsideen für die Zukunft zu entwickeln.