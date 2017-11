Artothek NÖ

Robert Zahornicky: Art This Way

Am 24.11.2017 finden um 16:00 Uhr in der Artothek im Rahmen der Ausstellung von Linde Waber eine Buchpräsentation und ein anschließendes Künstlergespräch statt.



ROBERT ZAHORNICKY - ART THIS WAY

Seit über vier Jahrzehnten beschäftigt sich Robert Zahornicky intensiv mit dem Medium der Fotografie. Im facettenreichen Werk des in Niederösterreich lebenden Künstlers stoßen wir neben Fotografien auf Aktionistisches, Konzeptionelles, Objekte, Audioarbeiten, Rauminstallationen, Kunst im öffentlichen Raum und anderes mehr.

Differenziert und mit kritischem Blick hinterfragt der Künstler das, was ihn betrifft und betroffen macht und analysiert gesellschaftsrelevante Fragen der Zeit. Nichts ist so, wie es scheint, möchte man meinen. Fantasie, Ideenreichtum und Originalität sind in dem Moment gefragt, wenn wir uns auf die Kunst Robert Zahornickys einlassen.



Reduzierter Verkaufspreis bei der Buchpräsentation: € 35,- (statt € 42,-)



KÜNSTLERGESPRÄCH

Im Anschluss findet im Rahmen der Ausstellung „In Krems, um Krems und um Krems herum“ ein Künstlergespräch mit Linde Waber, Robert Zahornicky und Hartwig Knack statt.