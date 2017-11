Gerlinde Thuma - zeitgleiche räume

Fotocredits: SERIE carboncorpus VI, 2016

Der Kunstraum Nestroyhof lädt herzlich ein zur Eröffnung



Gerlinde Thuma

zeitgleiche räume



eine Ausstellung des Kunstprojekts Serendipity



Eröffnung am Mittwoch, 22. November 2017, um 19:00 Uhr

im Kunstraum Nestroyhof, Nestroyplatz 1, 1020 Wien



Das Kunstprojekt Serendipity veranstaltet heuer bereits zum achten Mal seine jährliche Ausstellung – davon zum zweiten Mal in seinem 2016 eröffneten Kunstraum Nestroyhof.

Die Malerin und Environment-Künstlerin Gerlinde Thuma hat Malerei und Animations film bei Maria Lassnig studiert. Nicht zuletzt durch die Beschäftigung mit „bewegten Bildern“ ist das visuelle Darstellen von Zeit und das Miteinander-in-Beziehung-Bringen von Raum und Zeit auf der Malerleinwand ein wesentlicher Bestandteil ihrer Arbeiten. Mittels Verdoppelung oder Wiederholung bietet die oft in Serien arbeitende Künstlerin ein Möglichkeitsspektrum, indem sie dasselbe Motiv unter verschiedenen Aspekten wieder gibt – vergleichbar mit zwei Kadern eines Animationsfilms, die an unterschied lichen Stellen heraus geschnitten wurden. Die versetzte Aufzeichnung suggeriert Bewegung und Zeit. In der Ausstellung wird zusätzlich zu den Bildern eine adaptierte Outdoor Installation der Künstlerin zu sehen sein, die in ihren Environment- Projekten oftmals auch politische Statements visualisiert.



Begrüßung: Georg Folian Sponsor des Kunstprojekts Serendipity

Zur Ausstellung: Christine Janicek Kuratorin

Eröffnung: Andreas J. Obrecht Soziologe und Schriftsteller



23.November 2017 - 25. Jänner 2018



