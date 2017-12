Die Überwindung von Stein und Wasser

Fotocredits: Pavel Bolo

Kombo Kosmopolit präsentiert:



DIE ÜBERWINDUNG VON STEIN UND WASSER

Ron Segal und Theodora Bauer in Lesung und Gespräch



Die Lesungsreihe Kombo Kosmopolit sucht den kreativen Clash über Sprach- und Landesgrenzen hinweg: Internationale Autor*innen, die sich als Writer in Residence in Wien befinden, treffen auf österreichische Schriftsteller*innen. Der fünfte Abend der aktuellen Saison steht im Zeichen der Prosa: Mit Ron Segal und Theodora Bauer präsentiert Kombo Kosmopolit zwei Positionen, die facettenreich und sensibel die Form des Romans benützen, um quer durch die Zeiten über Geschehnisse zu erzählen, die eine Gesellschaft in Aufruhr bringen und in Bewegung halten. Beide zeichnet ein auffälliges Gespür für Sprache und Gegenwart aus, ein Bewusstsein für gesellschaftspolitische Auswirkungen auf das Leben des Einzelnen.



Moderation: Robert Prosser



Ron Segals Text wurde von Ruth Achlama bzw. Barbara Linner ins Deutsche übertragen. Er wird von der Schauspielerin Naemi Latzer gelesen.





Ron Segal, geboren 1980 in Israel, studierte an der Sam Spiegel Film and Television School in Jerusalem. Filmschaffender, Drehbuchautor, 2014 erschien bei Wallstein das Romandebüt „Jeder Tag wie heute“. Ron Segal ist von November - Dezember 2017 Writer in Residence von Bundeskanzleramt und KulturKontakt Austria.



Theodora Bauer, geboren 1990 in Wien, Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft sowie der Philosophie. Veröffentlichte bei Picus 2014 den Roman „Das Fell der Tante Meri“ sowie zuletzt „Chikago“.



Kombo Kosmopolit, eine Lesungsreihe in Kooperation von KulturKontakt Austria und dem Literaturhaus Wien, konzipiert von Robert Prosser.