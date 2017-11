ArchFilm Matinée: Eileen Gray – Très chic

Die ArchFilm Matinee im Filmcasino würdigt eine große Künstlerin des 20. Jahrhunderts: Die vorwiegend in Paris tätige irische Architektin und famose Designerin Eileen Gray (1878-1976) war eine der wenigen Frauen, die sich in der Männerdomäne der modernen Architektur behaupten konnte.



Ihre ungewöhnlichen Konzepte für den Zeitgeist der Modernen Architektur sowie Design prägen noch unsere Vorstellung von einem „befreiten Wohnen“ (Sigfried Giedion). Gray gilt nicht nur als Ikone der klassischen Moderne, ihre Freundschaften mit der Pariser Bohème war das gesellschaftliche Topos ihrer Ideen und Entwürfe. Sie liebte sowohl Männer als auch Frauen, ebenso ihre Leidenschaft für schnelle Autos, Flugzeuge, Schiffe und vor allem das Reisen teilte sie mit Isadora Duncan.



Jörg Bundschuhs Filmporträt stellt die Feministin „Lady Gray“ vor. Ihrem vielleicht berühmtesten Bau, der ultramodernen Villa E-1027, erbaut 1924-29 auf einem schroffen Küstenstreifen an der südfranzösischen Riviera, widmet Elizabeth Lennards ihren poetischen Filmessay.



Mit den Filmen:

Eileen Gray – Einladung zur Reise

Jörg Bundschuh | D 2006 | 60 Min | digital | DF | Digital



Talking House – Villa E-1027

Elizabeth Lennard | F 2016 | 42 Min | OmenglU | DCP | ÖE



Einführung & Nachbemerkungen: Helmut Weihsman (Kurator).

Sonntag 12.11.2017, 13 Uhr