Künstlerhaus 1050

Countdown: #6 Ausstellungspolitik und künstlerische Produktion

COUNTDOWN - Zum Neubeginn einer Institution

# 6 Ausstellungspolitik und künstlerische Produktion



Vortrag / Interview



Christian Helbock, Künstler und Kurator

Iris Dressler, Co-Direktorin Württembergischer

Kunstverein Stuttgart

Josef Dabernig, Künstler und Filmemacher



Bedingt durch die Generalsanierung des Künstlerhauses am Karlsplatz wurde eine adäquate Zwischenlösung für den Ausstellungsort während der Phase der Erneuerung gesucht.

Mit dem Gebäude in Margareten hat das Künstlerhaus bis 2019 eine neue, spannende und charmante Unterkunft gefunden.



Das Künstlerhaus am Karlsplatz wird 2019 wiedereröffnet. Die Veranstaltungsreihe COUNTDOWN will ausgehend von der Vortrags- und Interviewreihe PRODUKTION UND SCHWESTERFELDER und unter Einbeziehung geladener Gäste aus dem Kunstfeld konkrete virulente Themen zum Neubeginn zur Diskussion stellen. Als aktueller Anlass kann auch die Ausschreibung der Stelle einer künstlerischen Leitung gesehen werden.



Geplant sind sechs Veranstaltungen über einen Zeitraum von Herbst 2017 bis Frühjahr 2019. In einer einleitenden kurzen Präsentation wird ein Begriffsfeld vorgestellt und anschliessend in einem Kurzreferat von einem Gast aufgenommen. Ein zweiter Gast ergänzt aus seinem/ihrem Arbeitsgebiet. Danach wird direkt in eine offene, moderierte Diskussion übergeleitet. Ziel ist die Thematisierung wichtiger institutioneller Kategorien und deren Bewertung hinsichtlich einer zukünftigen Orientierung und Profilierung des Künstlerhauses. Ziel ist aber auch die mögliche Partizipation der Vereinsmitglieder und aller Interessierten an diesem Prozess.

Themen solcher anzusprechenden Bereiche sind: Das Produzieren von Institution / Kommunikation und Publikum / „Eine Vermittlungs-agentur im freien Denken“ / Organisation und Transparenz / Programmatik und Prozess / Grenzen der Partizipation und ihre Vermittlung / Ausstellungspolitik und künstlerische Produktion / Kritik und Experiment / Lernprozesse einer Bildungsanstalt / Öffentlichkeit und geschützter Raum



Kurator: Christian Helbock





COUNTDOWN - Zum Neubeginn einer Institution

2017

# 6 Ausstellungspolitik und künstlerische Produktion

2018

# 5 Das Produzieren von Institution

# 4 Grenzen der Partizipation und ihre Vermittlung

# 3 Kritik und Experiment

# 2 Lernprozesse einer Bildungsanstalt

2019

#1 Kommunikation und Publikum





Im Anschluß um 20 Uhr



Focus Alternative Spaces 1050 - VIENNA ART WEEK:

Kunstraum Super - Conditio Spatiale Plus.

Die Ergänzung des Protokolls