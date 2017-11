¡EL Cine!: La delgada linea amarilla

Gracia Querejeta, Felices 140, ES2015, 95 min



Elia wird 40 und beschließt ihren Geburtstag mit Familie und Freunden in einem luxuriösen Landhaus zu feiern. Bei dieser Gelegenheit will sie ihren Gästen etwas mitteilen. Mit ihrer Ankündigung beginnt die Stimmung unter den Gästen zu kippen. Von den Kritikern wurde Gracia Qerejeta‘s Film als „aufregende, aktuelle und brillante Reflexion über das was wir sind“ gelobt. Auf jeden Fall handelt es sich um einen einzigartigen Film voller Überraschungen, dessen Wechselspiel von schwarzem Humor und Drama die Zuseher bis zum letzten Moment fesselt.



OF mit englischen UT



Auszeichnungen

Goya Filmpreis (Spanien): 2 Nominierungen für die beste Nebendarstellerin (Álvarez & Navas)

Feroz Filmpreis (Spanien): Nominierung für die beste Nebendarstellerin (Marian Álvarez)



In Zusammenarbeit mit den Botschaften Spaniens und Mexikos