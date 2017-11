Universität für Musik und darstellende Kunst

15 Jahre ipop

Am 16. und 17. November 2017 feiert das ipop – Institut für Popularmusik der mdw seinen 15. Geburtstag!



Das 2002 gegründete ipop feiert sein 15-jähriges Bestehen mit einem zweitägigen Festival. Das mittlerweile auf über 50 Lehrende angewachsene Institut bietet in seiner Verbindung von Kunst, Wissenschaft und Pädagogik ein vielfältiges Programm, das die Entwicklung der mdw in Richtung Diversität und Kreativität abbildet.



Donnerstag, 16. November, 15.00 Uhr – Fanny Hensel-Saal: Performing Diversity



Musik aus Österreich 2010 – 2015



Performing Research

Kurzpräsentationen von Masterarbeiten mit künstlerischen Beiträgen



Clash Concerty

Musikstücke verschiedener Stilfelder in untypischen Kontexten und Aufführungsritualen



Mary Broadcast Band