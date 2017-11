Galerie Christine König

Wien Modern: Cartier-Bresson

Fotocredits: Jane Bown Henri Cartier-Bresson with his Leica M3 (Detail), Paris, 1957 Picturedesk.com

Zehn Foto-Kompositionen von Henri Cartier-Bresson dienen Mischa Käser als Vorlage für zehn musikalische Miniaturen. Bei dieser Gesamturaufführung wird der Zyklus einmal mit und einmal ohne Projektion der berühmten Fotos gespielt, dazwischen beschreibt Mischa Käser seine „Übersetzungsprozesse“ zwischen Bild und Ton – wie überträgt man Stimmungen und Formen von einem Medium ins andere?

Ein Gesprächskonzert, stilvoll plaziert in der schwarzweißen Umgebung des Frühwerks der Fotografin Margherita Spiluttini.



Interpreten:

Olivia Steimel, Akkordeon

Mischa Käser, Gespräch



Programm:

Mischa Käser

Welcome to the Photogallery of Mr. Henri Cartier-Bresson (1998-2017) UA



Produktion: Wien Modern

Mit freundlicher Unterstützung der Pro Helvetia – Schweizerische Kulturstiftung

Koproduktion: Christine Koenig Galerie