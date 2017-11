Katharina Mayrhofer: Golden Delicious

Eröffnungsmatinée:

mit Worten von P. Michael Schultes und DI Dr. Christoph Müller



Mit einer besonderen Anordnung aus mit Luft und Helium gefüllten Objekten versucht die Künstlerin Katharina Mayrhofer das dynamische Phänomen Raum mit der Unabwendbarkeit des Vergehens der Zeit in Kontext zu setzen.

Die Rauminstallation golden delicious umfasst dabei hundert handgefertigte Objekte aus goldener Rettungsfolie, mithilfe derer der Raum erfahrbar gemacht wird. Je nach Fokussierung können die Betrachter_innen dabei durch die Objekte hindurch sehen, in sie hinein blicken oder sich selbst in der Spiegelfolie betrachten. Schon ein leichter Luftzug genügt, um die leicht durchscheinenden Objekte in eine neue Position zu bringen. Die dadurch entstehende permanente Veränderung des Raumgefüges verhandelt den Begriff der Vergänglichkeit in schimmerndem Gewand. Die Zeit vergeht unaufhaltsam, die Objekte ziehen sich immer mehr und mehr zusammen, Falten entstehen, die das Raumlicht in der spiegelnden Folie unzählige Male brechen.

Zur Eröffnung können die Besucher_innen die Objekte in die Hand nehmen und mit ihnen den Raum erkunden. Fotos mit den Objekten werden auf Instagram unter #goldendelicious auf gepostet.