Galerie Raum mit Licht

Karin Fisslthaler: We're Like Crystal

„We’re like crystal, we break easy“ mit dieser melancholischen Metapher beginnt der 2001 erschienene Song der Rockband „New Order“. Entgegen dem programmatischen Label erzählt der Text von der Haltlosigkeit, von Beziehungen und einer übergroßen Sehnsucht nach Liebe. Der nicht enden wollende Ruf „keep it coming, keep it coming“ hinterlässt das Bild einer emotional ungestillten Welt, der die Nähe abhanden gekommen ist.



Es scheint, als würde Karin Fisslthaler in ihrem künstlerischen Werk nach einem visuellen Echo zu dieser Metapher suchen. Zu tiefst cineastisch geprägt, schwingt für sie in dem Bild des Kristalls vor allem eines mit: Es ist die Deleuze’sche Definition des filmischen Kristallbildes mit seinen tausendfachen Brechungen. Als solches bezeichnet der Philosoph Situationen auf der Leinwand, in denen aktuell Erlebtes, Vergangenes und Imaginiertes nebeneinander tritt, sich überlagert oder auch bis zur Auflösung durchdringt. Von besonderer Bedeutung sind dabei Dinge, die anderen Zeiten und Räumen entnommen zu sein scheinen. An ihnen entfalten sich Erinnerungen und Assoziationen. Sie brechen das Erleben des Gegenwärtigen auf. Zugleich schließen sie jedoch den einzelnen in seinen persönlichen Erfahrungshorizont ein. Die Gefährdung von subjektiver Stabilität oder anders gesagt: die Zerbrechlichkeit menschlicher Existenz ist auch hier ein Thema...



(Textfragment Heidrun Rosenberg)



*1981 in Oberndorf bei Salzburg. Lebt und arbeitet in Wien. Sie absolvierte das Studium der Experimentellen Gestaltung am Institut für Bildende Kunst und Kulturwissenschaften an der Kunstuniversität Linz. Seit 2003 produziert, veröffentlicht und performt sie elektronische Musik unter dem Namen Cherry Sunkist. In ihren Arbeiten als Bildende Künstlerin und Filmemacherin beschäftigt sie sich mit Fragen der medialen Repräsentation von Körper, Identität, Körpersprache und nonvebaler Kommunikation. Found Footage dient ihr dabei als Hauptarbeitsmaterial. In der Ausstellung „We're like Crystal“ präsentiert die Galerie Raum mit Licht Fisslthalers neueste Arbeiten. Sie sind alle 2017 entstanden.