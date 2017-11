Blickle Archive Series #24: Veronika Burger

Das Spannungsverhältnis von Fiktion und Realität analysiert Veronika Burger in Performances, Fotografien, Objekten, Text und Videoinstallationen. Die Instrumente filmischer und historischer Inszenierung werden genutzt, um das Augenmerk auf die Off-Momente künstlerischer Produktion zu lenken. So werden Arbeits- und Produktionsbedingungen sichtbar, und Berufsgruppen, die mit und an die Kunst- und Kulturindustrie gekoppelt sind, rücken in den Mittelpunkt. Damit beleuchtet Veronika Burger die auf In- und Exklusion basierenden Mechanismen von Geschichtsschreibung und verhandelt Möglichkeiten zu einer feministischen Neuschreibung als wiederkehrendem und performativem Gestaltungsakt. (Veronika Burger)