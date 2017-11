IG Bildende Kunst

Vienna Art Week: What does the Artist do?

Fotocredits: UMETNIK*, Proof of the External World, Fotoinstallation (Detail), Größe variabel

Eine Ausstellung im Kontext vom Arbeitsschwerpunkt „Kunst & Geld“



What does the Artist do? ist Teil des langfristigen Projektes ARTIST IN PROGRESS, das im Jahr 2013 begonnen hat, als Mitglieder von UMETNIK* zum Studium an der Akademie der bildenden Künste Wien zugelassen wurden, um das offizielle Aspekt des Künstler*inwerdens zu erforschen.

Die Arbeit untersucht die Diskrepanz zwischen dem, was ein*e KÜNSTLER*IN tut und dem, was ein*e KÜNSTLER*IN in der Spanne zwischen den realen und erwarteten Modi des Tuns macht, um das nachhaltige Aufenthalt in Österreich finanziell zu sichern.

Seit 2013 arbeiten UMETNIK* auf dem Gebiet verschiedener (prekären) Beschäftigungen: Sicherheit, Instandhaltung und Reinigung, Küchenhilfe, Party und Clubbing Photographie, Plakatlieferungsservice, Künstler*in Assistenz. Das dadurch erworbene Geld versteht sich als KÜNSTLER*IN-gehalt, da unsere Arbeitsgeber*innen für unsere Arbeit bezahlt haben und ihnen nicht bewusst war, dass was sie eigentlich dadurch taten, war die Produktion unserer künstlerischen Arbeit zu finanzieren.

Auf diese Art und Weise wurden die Abgleichung und das Überschneiden von Arbeiten und Tun in Diskussion gebracht.



UMETNIK*//KÜNSTLER* ist eine informelle Gruppe, gegründet in 2012 in Belgrad, mit dem Ziel, die Begriffe KÜNSTLER*IN und KUNST in Theorie und Praxis zu testen. Einige bereits realisierte Projekte: ROUNDING 2012, VIDOVDAN, GALLERY*, HOME INSTALLATIONS, ART WITHOUT FORETHOUGHT, ART FAIR, ALLES KLAR.