Reaktor (ehemals Grand Etablissement Gschwandner)

Liveration. Prometheus Delivered Seminar

Fotocredits: E4_Prometheus Delivered_Thomas Feuerstein

Environment aus lebenden Zellen, Stimmen, Soundscapes, Text und Destillation, das biotechnologische Zukunftsschau als konzeptuelle Narration entwirft.



BIOMATERIALITÄT DENKEN / VERMÖGEN VERSCHWENDEN

Mikroperformative Kunstformen eröffnen gleichermaßen ästhetische und epistemische Potentiale, um Biopolitik und Bioökonomie in Zeiten kapitalistischer und ökologischer Krisen materiell-greifbar zu denken, statt sich im sicheren Hort vermeintlich kritischer Distanz von abstraktem Diskurs zu verschanzen. In solcher Kunst der Transformation in vivo und in vitro verlagert sich der Fokus einerseits auf die Kleinstebene von Molekülen, Zellen, Enzymen etc., andererseits eröffnen sich dadurch Perspektiven der Inszenierung eines Lebenskontinuums, welches das Spektrum menschlicher Handlungen um die Aktionspotentiale des Tierischen und des Pflanzlichen erweitert und Mikro- und Makro-Perspektiven in Beziehung setzt.



Ausgehend von Thomas Feuersteins biotechnischen Promotheus-Installationen und Liveration-Performances, in denen sich Fragen zur Hybris des Menschen materialisieren, und wo der Körper selbst zum Homöostat wird um sich ausschließlich aus seinen eigenen Zellen zu ernähren, debattiert und inszeniert diese Session Szenarien, in denen Körper sprichwörtlich zu „lebenden Münzen“ werden.



Inspiriert von Pierre Klossowskis Essay La Monnaie Vivante, sowie von biokosmistischen Positionen der russischen Philosophie, lädt der Medientheoretiker Jens Hauser die Philosophen Wladimir Velminski und Walter Seitter ein, um das Vermögen materiell-konkreter Währungen zu skizzieren. Parallel dazu inszeniert Klaus Spiess & Lucie Streckers Performance Metabolic Currencies III die physiologische und kollektive Schaffung einer Experimentalwährung.





Metabolic Currencies III von Klaus Spiess und Lucie Strecker – mit performativen Beiträgen von Julius Deutschbauer und Ann Liv Young – nimmt auf die Entdeckung der Blutzirkulation im 17 Jh. Bezug, die erstmals Geldökonomien als Fluss, als Kreislauf und Austauschprozess zu denken ermöglichte. Blutzirkulation wurde als „politische Anatomie und Physiologie“ ein Modell für den politischen Raum. Wie lassen sich derartige Modellierungen heute weiterschreiben? Könnten verborgene Körperkräfte/-säfte Währungen regulieren und dabei unser Verständnis von ökologischen Ressourcen verändern? Und welche Rolle käme dabei dem Biomedium als Illusionstechnologie zu?



In Spiess/Streckers Versuchsanordnung reguliert das Mycobiom/Mikrobiom menschlicher Körperhöhlen über seinen Stoffwechsel den Finanzmarkt. Myco-/Mikrobiom und Finanz speisen als Wesen verschiedener Art am selben Tisch. Die vorgestellte Geldökonomie wird von Zuständen psychophysiologischer Erregung und bioinformatischer Simulation unterhalten und entwickelt sich damit entlang der Bilder von Hans Blumenberg, in denen Höhlenausgänge mediale Qualität bekommen sowie entlang der Erzählung von D.H. Lawrence The Rocking-Horse Winner, in der Masturbation die Ökonomie bestimmt.