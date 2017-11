Sammlung Friedrichshof Stadtraum

Vienna Art Week: Helmut Lang Kuratorengespräch & Katalogpräsentation

Fotocredits: Photo: Alexander Rosoli

VIENNA ARTWEEK



KURATORENGESPRÄCH

EDEK BARTZ und BORIS ONDREICKA sprechen über HELMUT LANG



Warum ändert ein berühmter Fashion Designer wie HELMUT LANG sein künstlerisches Betätigungsfeld und wechselt zur bildenden Kunst? Was unterscheidet die Arbeit als Designer von der als bildender Künstler? Was verbindet Mode und Skulptur? EDEK BARTZ (Kurator, Kulturmanager und Musiker) und BORIS ONDREIČKA (Kurator, Künstler und Autor), Persönlichkeiten die dafür bekannt sind, Spartenübergreifend zu denken und zu arbeiten, sprechen über Helmut Lang und seine künstlerische Entwicklung.



KATALOGPRÄSENTATION

Helmut Lang, Various Conditions, ed. by Hubert Klocker, Sammlung Friedrichshof, Schlebrügge.Edit, Wien 2017