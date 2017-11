Wiener Kunstfrühstück

Neu! Das Wiener Kunstfrühstück im Café des KUNST HAUS WIEN



Das beliebte Format Kunstfrühstück gibt es jetzt in einer Variante, die ein gemütliches Wiener Frühstück im Garten des Museums oder im Café selbst mit einer exklusiven Führung durch die aktuelle Fotografie-Ausstellung verbindet.



Vorab stärken Sie sich bei einem klassischen Wiener Frühstück im Museumscafé (das Sie natürlich gerne individuell selbständig erweitern können). Ab 10:00 sind im KUNST HAUS WIEN Café ihre Kunstfrühstück-Tische für Sie reserviert, bei Schönwetter im romantischen Garten, der von der einzigartigen Hundertwasser-Atmosphäre geprägt ist. Um 11:00 wird die Gruppe von unserer Kunstvermittlerin abgeholt, die Ihnen in der Ausstellung Wissenswertes über die Ausstellung Visions of Nature erzählt. Anhand von 25 Positionen internationaler und österreichischer Künstlerinnen und Künstler im Medium Fotografie und Video geht die Ausstellung der Frage nach, wie unsere Beziehung zur Natur aus künstlerischer Sicht gegenwärtig reflektiert wird. Im Rahmen der Führung entstehen immer wieder spannende Diskussionen, die über Fragen und Beiträge der BesucherInnen zustande kommen.



Preis

Erwachsene: € 16,–

Kinder und Jugendliche, 11 bis 18 Jahre: € 12,–

Tickets sind hier zu erwerben.



Im Preis enthalten:

Wiener Frühstück mit einem Heißgetränk zwischen 10:00 und 11:00

Eintritt in die Ausstellung Visions of Nature

Teilnahme an der Führung von 11:00 bis 12:00