Salon Albertina | Raffael Reinterpreted

Zu Halloween erwecken wir gemeinsam mit Tobeamuse die Welt Raffaels zu neuem Leben: Ein kreativer Dresscode, ein fancy Programm und ein Kostüm-Contest stehen am 31. Oktober ganz im Zeichen von Raffaels Renaissance!

Lilya Corneli und ihr Team haben uns bereits zu Raffaels Damen gestylt – nun freuen wir uns sehr auf eure Kostüme beim #SalonAlbertina und prämieren die besten Reinterpretationen mit kostbaren Preisen!

Den Höhepunkt des Abends bildet eine Fashion Show: Von Selma Bouvier zusammengestellt & von Stella Models & Talents präsentiert genießt ihr an diesem Abend zahlreiche raffaeleske, jedoch zeitgenössisch interpretierte Tableaux Vivants von Raffaels Mode.



Dienstag, 31. Oktober 2017 | 19 – 24 Uhr

Eintritt EUR 15 | Abendkassa

Eintritt EUR 12 | Vorverkauf an den Albertina-Kassen bis 31.10.2017 (18Uhr)

Eintritt EUR 10 | Freunde der Albertina & Student's Club

Eintritt FREI | Kulturpass-InhaberInnen



Programm

19.30 + 20 + 20.30 Uhr | Highlight-Führungen bei #AlbertinaRaffael

(alle auf Deutsch & um 19.30Uhr 1x Russisch)

21 Uhr | Fashion Show