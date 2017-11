Architekturzentrum Wien

Club Architektur: Freiheit oder Vollkasko? Talk Show

Fotocredits: Handlauf Bild: Andreas Ledl

Was sagt das Vorschriftswesen eines Landes über dessen Gesellschaftsbild aus? Welche Schutzziele sind uns als Gesellschaft wichtig?



Wo liegt der feine Grat zwischen Eigenverantwortung und Fahrlässigkeit? Gibt es auf Grund der Vorschriften wirklich keinen Gestaltungsspielraum mehr in der Architektur, oder ist die vielzitierte „Normenflut“ nur eine Ausrede von einfallslosen Architekt*innen? All das und noch mehr soll bei der zweiten Ausgabe des Club Architektur diskutiert werden.



Gäste:

Jakob Dunkl, querkraft architekten

Irmgard Eder, Leiterin der MA 37– KSB (Kompetenzstelle Brandschutz)

Silja Tillner, Architektin, Tillner & Willinger ZT GmbH

Ciro de Luca, Kabarettist, Schauspieler und Autor, u.a. „Vurschrift is Vurschrift “



Moderation: Maik Novotny, Architekturjournalist