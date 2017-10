Improper Walls

Gerald Benesch: Duck and Cover! pt.2: Collagen

Fotocredits: vaBene Industries



Donald & Konsorten zwischen Propaganda, Politik und Popkultur >

Der Grafiker und Filmemacher Gerald Beneschermöglicht einen politischen und

zeithistorischen Blick hinter die Ikonographie der wohl berühmtesten Ente der Welt -

und Ihrer Verwandtschaft.

> BONUS: LIEUTENANT DAN performt von Busch (not Bush!) bis Duck&CoverTraining tba um 19.30

Die Collagen von Gerald Benesch portraitieren Donald und seine Disneyfamilie als Ikonen der Neuzeit - oder im Stil von Wahlplakaten: auf den ersten Blick vordergründig oberflächlich, hintergründig jedoch mit allerlei versteckten Botschaften gespickt.

Im Kontext der beinahe 80-jährigen Geschichte dieser Ente - und ihren diversen Verstrickungen mit der jüngeren amerikanischen Zeitgeschichte in Form von THE DONALD. Man könnte behaupten, es handle sich bei der jungen, naiven und unschuldigen Ente lediglich um ein Bildnis des Dorian Duck, oder anders: um einen Wolf im Schafspelz.



Hier das titelgebende Filmchen dazu: https://www.youtube.com/watch?v=zMnKNHNfznE