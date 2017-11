Wiener Schmucktage 2017

Fotocredits: Benedikt Fischer, Feles Feles, 2011, Brosche, Kunststoff remanium®, © MAK/Georg Mayer

ORT

MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Stubenring 5, 1010 Wien



ÖFFNUNGSZEITEN

Di 10–22 h, Mi–So 10–18 h

Eintritt frei jeden Di 18–22



AUFTAKT DER WIENER SCHMUCKTAGE

Di, 7.11., 19.30–22 h

departure Talk: Kleinserie und Edition

Moderation: Claudia Lehner-Jobst, Schmuck- und Kunsthistorikerin

MAK-Säulenhalle



SCHMUCK.NACHT

8.11.2017, 15–18 h

Gruppenpräsentation

Kleinserie und Edition



DAUER DER AUSSTELLUNG

7. – 12. November 2017



Vom 7. bis 12. November 2017 präsentieren sich im Rahmen der WIENER SCHMUCKTAGE 2017 rund 150 österreichische und internationale Schmuckschaffende sechs Tage lang an 28 Orten in Wien. Der Bogen spannt sich vom innovativen Autorenschmuck über Objektkunst, Upcycling- sowie Recycling-Design bis hin zum 3D-Schmuck, kinetischem und Hornschmuck sowie Präsentationen von aktuellen Schmuckkollektionen in traditionellen Gold- und Silberschmiedetechniken.



Der AUFTAKT der WIENER SCHMUCKTAGE in Kooperation mit dem MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst lädt ProgrammpartnerInnen und ExpertInnen sowie alle Schmuckinteressierten zum Get-together am 7. November 2017 ein.

Weiters sind zehn von einer Jury ausgewählte Kleinserien und Editionen in der MAK-Säulenhalle bzw. im MAK Design Shop zu sehen, wo sie auch erworben werden können. Präsentiert werden die Kleinserien und Editionen von Marion Blume (GER), Isabelle Busnel (FRA), Veresa Eybl (AUT), Susanne Hammer (AUT), Thomas Hauser (AUT), Shahrzad Motallebi (IRN), Julia Obermaier (GER), Alise Talberga (LVA), Karen Vanmol (BEL) und Mansuo Zhu (CHN). Die 10 TeilnehmerInnen haben sich im Rahmen eines Open Calls mit ihren Kleinserien/Editionen beworben. Auf die Ausschreibung haben sich 100 SchmuckkünstlerInnen aus 28 Ländern beworben. Ausgewählt wurden die zehn Kleinserien und Editionen durch Lena Grabher (Schmuckkünstlerin und ausgewählte Teilnehmerin des Open Calls 2016, Wien), Martina Kandeler-Fritsch (Leiterin Sammlung und Ausstellungen, MAK, Wien), Katharina Kielmann (Kunsthistorikerin und Designerin für Textil und Schmuck, Wien), Claudia Lehner-Jobst (Schmuck- und Kunsthistorikerin, Kuratorin und Autorin, Parnass, Wien) und Ariane Reither (Schmuckexpertin und Designmanagerin, ehemalige Mitarbeiterin Pierre Lang, Wien).



SCHMUCK.DENKEN Zum ersten Mal findet eine Diskussionsreihe zur zeitgenössischen Schmuckproduktion und ihren neuen Herausforderungen statt, um ein Bewusstsein zu schaffen und eine Diskussion in Gang zu setzen, die Strategien, Potentiale und Alternativen auslotet und diese auf ihre Tauglichkeit überprüft. Der AUFTAKT in Kooperation mit dem MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst startet die Diskussionsreihe mit dem von der Wirtschaftsagentur Wien präsentierten departure Talk „Strategie, Potential und Alternative zum Unikat am Schmuckmarkt: Kleinserie und Edition“.

Der AUSKLANG der WIENER SCHMUCKTAGE 2017 findet in Kooperation mit dem Volkskundemuseum Wien mit zwei weiteren Diskussionen statt: „Neue Technologieanwendungen in der Schmuckproduktion: Form – Innovation – Revolution“ und „Atelier- und Produktionsgemeinschaften, Kooperations- und Vernetzungsmodelle: Synergie – Chance – Risiko“.

SCHMUCK.NACHT Schmuckschaffende präsentieren in themenbezogenen Gruppen- und Einzelpräsentationen aktuelle Schmuckarbeiten.

SICH.SCHMÜCKEN Touren geben einen Überblick über die Vielfalt zeitgenössischen Schmucks.

SCHMUCK.FÜHLEN In Workshops probieren Neugierige selbst unterschiedliche Herstellungstechniken aus. Erstmals finden Weiterbildungsworkshops für SchmuckexpertInnen statt.

SCHMUCK.SCHMECKEN Jedes Frühstück unter einem besonderen Motto.



TOUR *: Sa, 11.11., 16 h

Kleinserie und Edition

Begrenzte TeilnehmerInnenzahl

Treffpunkt: MAK-Säulenhalle

Eintritt frei im Rahmen der Führung



* Anmeldung erforderlich: anmeldung@wienerschmucktage.at



INFORMATION

www.wienerschmucktage.at

facebook.com/wienerschmucktage

mak.at



Bildlegende: Benedikt Fischer, Feles Feles, 2011, Brosche, Kunststoff remanium®, © MAK/Georg Mayer