Clemens Krauss - Sprechstunde

Clemens Krauss I Nichtwissen



EINLADUNG ZUR TEILNAHME AN THERAPIESITZUNGEN ALS KUNSTPERFORMANCE



Clemens Krauss zählt mit seinen pastosen Malereien und kontroversen Videoarbeiten zu den vielschichtigsten Künstlerpersönlichkeiten der jüngeren Generation. Neben seinem Kunststudium an der Berliner Universität der Künste schloss er eine Ausbildung als Arzt und Psychoanalytiker ab.



Beide Professionen verbindet er nun im Rahmen seiner Einzelausstellung „Nichtwissen“ in der Galerie Crone Wien zu einem performativen, prozessualen, künstlerischen Akt.



Bei der Eröffnung am 17.Oktober 2017 ist die Ausstellung lediglich zu einem Drittel mit Arbeiten fertiggestellt.



Während der Ausstellungsdauer vom 18. Oktober bis 18. November 2017 können Besucher bei Clemens Krauss an psychoanalytischen Einzeltherapiesitzungen teilnehmen. Die Sitzungen dauern eine Stunde und sind anonym. Sie finden in einem separaten, abgeschlossenen und nicht-öffentlichen Raum der Galerie statt. Namen und personenbezogene Daten der Teilnehmer werden weder erfragt noch aufgezeichnet.



Die Eindrücke und Informationen, die Clemens Krauss in den Therapiesitzungen sammelt, lässt er anschließend in Malereien und installative Arbeiten einfließen, die er dann Schritt für Schritt zu den bereits vorhandenen Werken der Ausstellung hinzufügt. Auf diese Weise vervollständigt sich die Ausstellung zu einem Gesamtkunstwerk, das in ständiger Interaktion zwischen Künstler und Besuchern bzw. Therapiesitzungsteilnehmern entsteht. Der gesamte Galerieraum wird zu einem kontinuierlich befüllten Display menschlicher Emotionen, Empfindungen und Mutmaßungen.



Während die bereits zu Beginn vorhandenen Arbeiten den Nukleus der Ausstellung bilden und somit als Prämisse und kategorischer Imperativ des Künstlers bzw. Therapeuten dienen, lassen die laufend hinzugefügten Arbeiten die Frage des Seins und Werdens offen. Weder der Künstler noch die Besucher wissen, wohin ihre Reise der Interaktion führt.



Die Therapiesitzungen mit Clemens Krauss finden vom 18. Oktober bis 18. November 2017 jeweils statt



Donnerstag bis Sonntag

von 12:00 bis 18:00 Uhr

in der Galerie Crone Wien

Getreidemarkt 14, 1010 Wien



Zur Teilnahme an einer Therapiesitzung ist eine Voranmeldung erforderlich. Sie kann telefonisch unter +43 676 8783 2537 oder per Mail an elisabeth.rahbari@galeriecrone.at erfolgen. Bei der Anmeldung können Sie entweder Ihren richtigen Namen oder einen Codenamen angeben. Die Vergabe von Sitzungsterminen erfolgt nach Verfügbarkeit unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche.



Wir würden uns freuen, wenn Sie an dem Experiment mitwirken würden und auf diese Weise Teil eines performativen, interdisziplinären, grenzüberschreitenden Kunstprojekts werden.



Clemens Krauss wurde 1981 in Graz geboren und lebt seit 2003 in Berlin. Ein ausführlicher Text über seine Kunst und die Intention, die er mit der Ausstellung verbindet, folgt in den nächsten Tagen.