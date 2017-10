Brut?

Vorträge und Diskussion



Fast jede Kunstrichtung wurde in den letzten Jahren durch die Vorsilbe „Post“ neu gemixt. Kann oder soll zeitgenössische Art Brut nunmehr Post-Art Brut genannt werden? Wäre es nicht angebracht, mit den allgemeinen Kategorien wie „Malerei“ und „Objektkunst“ zu operieren, da es in einer fast vollständig medialisierten Welt sowieso keine unbeeinflusste und vermeintlich naive Kunst geben kann?



Lena Freimüller, Gallerie 3

Florian Reese, ATELIER 10

Moderation: Patrick Schabus, Künstler und Kurator



In Kooperation mit dem Mandelkern project