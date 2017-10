Angewandte Innovation Laboratory (AIL)

fem circle autumn days - Decision Making in Arts & Creative Industries

WORKSTATIONS, PANELDISKUSSION UND NETWORKING



15:30 – Workstations mit Expertinnen

In zwei Workstations in Rotation zum Thema Entscheidung in Karrierewegen stehen Expertinnen direkt zum Austausch zur Verfügung und teilen ihre Erfahrungen interaktiv.

1. Lernen und Verlernen, Intuition und Strategie, Systemverständnis und künstlerische Freiheit mit Barbara Putz Plecko, Bärbel Müller, Fabienne Feltus

2. Generation | KünstlerInnengeneration: Teil einer Generation sein / Eigeninitiative innerhalb der Generation / gemeinsame Berufs- und Karriereperspektiven / Aufbau eines Netzwerks mit Bettina Leidl und Roswitha Schuller



! Begrenzte Teilnehmerzahl !: Anmeldung unter: www.wtz-ost.at/veranstaltungen



18.30 – Keynote Keynote von Eva-Maria Stadler „Über den richtigen Augenblick“

19:00 - Diskussion Female Stories über Entschluss, Entscheidung und Karriere mit Barbara Putz Plecko, Lilli Hollein, Bärbel Müller, Fabienne Feltus, Roswitha Schuller, Bettina Leidl - Moderation: Doris Rothauer