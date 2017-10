Igor & Ivan Buharov: Most of the souls that live here

Graf Ervin Batthyány, ein bekannter anarchistischer Lehrer, ist 100 Jahre nach seinem Tod wiederauferstanden und versucht, seine Lehren von Gleichberechtigung und Abschaffung der Klassen umzusetzen. Es fällt ihm auf, dass die Welt nicht so geworden ist, wie er es sich gewünscht hatte – nach wie vor gibt es Herrschende und Unterdrückte sowie politische und soziale Ungerechtigkeit. Durch die Gründung einer freien Schule versucht er seine idealistischen Ideen umzusetzen. Er unterrichtet nun eine neue Generation, die daran glaubt Unterdrückungssysteme durch Solidarität und Kooperation ersetzen zu können. Doch die Utopie von Freiheit und Gleichheit erweckt dieselben Ängste wie vor 100 Jahren.



Igor und Ivan Buharov stellen mit einer ins Absurde driftenden Formensprache Fragen nach gesellschaftlichen Machtstrukturen. Sind es nicht die gleichen sozialen und politischen Probleme, gegen die damals und heute noch gekämpft wird?



Igor und Ivan Buharov sind Kornél Szilágyi und Nándor Hevesi, sie leben und arbeiten in Budapest.



Filmvorführung mit Einleitung von Katalin Erdődi (Kuratorin, Wien und Budapest), und anschließendem Künstlergespräch in englischer Sprache.



Eine Kooperation mit der Erste Stiftung im Rahmen der Ausstellung Stopover – Ways of Temporary Exchange zur Rolle Österreichs im Verhältnis zu seinen östlichen und südöstlichen Nachbarländern (gemeinsam mit tranzit, im freiraum_Q21).