IG Architektur Veranstaltungsraum

ÖGFA Vortrag: Monika Platzer - Gegen den Kanon erzählt

Fotocredits: Wiederaufbau Parlament, 1945–1956 (Vorentwurfsvariante Jörg Jarosch) – © Architekturzentrum Wien, Sammlung Max Fellerer, Eugen Wörle

Positionen, Akteure und Netzwerke der Wiener Nachkriegsarchitektur im Kalten Krieg



Entgegen der gängigen Rezeption der unmittelbaren Nachkriegsjahre lässt sich der Wiederaufbau in Wien auch als Schauplatz einer politisierten Architekturdebatte begreifen.



Monika Platzers Forschung stellt den ersten Versuch dar, Wiens Baugeschehen und dessen Akteure im Diskurs des Kalten Krieges zu kontextualisieren. Im Vortrag und Gespräch reflektiert sie den bisher unterschätzten Einfluss der Kulturpolitik der vier Besatzungsmächte auf die „Leitbilder“ der Wiener Nachkriegsarchitektur. Text: Gabriele Kaiser



Monika Platzer, Studium der Kunstgeschichte an der Universität Wien. Seit 1998 Kuratorin im Architekturzentrum Wien. Forschungsschwerpunkt: österreichische Architektur- und Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Lehrtätigkeit an der Universität Wien und an der Technischen Universität Wien, Editor von icamprint, der Mitgliedszeitschrift der International Confederation of Architectural Museums. 2017 Dissertation zur Wiener Nachkriegsarchitektur im Kalten Krieg.



Weitere Informationen: https://oegfa.at/programm-1/jahresschwerpunkt3/die-versprechen-der-zukunft/gegen-den-kanon-erzaehlt-positionen-akteure-und-netzwerke-der-wiener-nachkriegsarchitektur-im-kalten-krieg