Sissa Micheli: The Ballad of Interacting Objects

SOTHEBY'S ARTIST QUARTERLY

Palais Wilczek / Herrengasse 5, 1. Stock, 1010 Wien

17.00 – 19.30 Uhr



KUNST BEI WITTMANN

Pavillion im Akademiehof bei der Secession

Friedrichstraße 10, 1010 Wien

19.00 - 21.00 Uhr



In ‚The Ballad of Interacting Objects‘ verbindet Sissa Micheli ihre beiden parallel laufenden Ausstellungen bei Sotheby´s Wien und im Schauraum Wittmann (Friedrichstr. 10, 1010 Wien) mit einer ortsspezifischen Intervention. Bezugnehmend auf den von T. S. Eliot geprägten literarischen Begriff des ‚objektiven Korrelats‘ setzt die Künstlerin in Ihrer Arbeit Alltagsgegenstände und Wirklichkeiten in eine ironische Interaktion. Von Micheli in eine neue Bedeutungsebene entrückt, finden die Objekte jenseits Ihrer funktionalen Zuschreibung zu einer neuen, surrealen Strahlkraft und bilden so ihren eigenen Mikrokosmos an erfüllten Sehnsüchten.