Photo Walk: Urbane Natur

Fotocredits: Kay von Aspern

Urbane Natur: Ein interkultureller Photo Walk



Das KUNST HAUS WIEN lädt im Rahmen von "Langer Tag der Flucht" zu einem interkulturellen Photo Walk, bei dem der Austausch mit Menschen aus verschiedenen Kulturen, Spaß und vor allem die gemeinsame Begeisterung für Fotografie im Vordergrund stehen.



Eine Blitztour durch die Ausstellung Visions of Nature beschäftigt sich zunächst mit dem Verhältnis von Mensch und Natur in der Fotografie. Auf dem anschließenden Spaziergang mit dem Fotografen Kay von Aspern beginnt die Suche nach Bildern von Natur in der Großstadt – das Spektrum der Motive reicht von der kleinen Pflanze, die sich ihren Platz zwischen Asphalt und Beton erkämpft, bis hin zu üppig bepflanzte Grätzeloasen und Gemeinschaftsgärten rund um das KUNST HAUS WIEN.



Ob Smartphone oder Spiegelreflex, Fotoprofi oder Hobbyknipserin – beim Photo Walk sind alle WienerInnen und WahlwienerInnen willkommen, die gerne gemeinsam fotografieren und Menschen aus unterschiedlichen Ländern kennenlernen.

Egal ob jung oder alt, Asylsuchende/r, ÖsterreicherIn oder Reisende/r – gemeinsam werden Vorurteile weggeknipst!



Termin: Freitag, 29.09.17 , 14:00–17:00

Treffpunkt: KUNST HAUS WIEN, Foyer





Der Photo Walk ist kostenlos.

Die Anmeldung unter Tel. +43-1-712 04 95-12 oder per E-Mail unter info@kunsthauswien.com ist jedoch Voraussetzung.



Bitte eigene Kameras mitbringen!

Sollte jemand keine Kamera besitzen, steht eine begrenzte Anzahl (first-come-first-serve) von Leihkameras zur Verfügung.



Wir freuen uns auf interessante Bilder!