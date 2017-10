Filmcasino

Japannual 2017 Eröffnungsnacht - Close-Knit

Am Montag, den 02. Oktober, werden um 19.30 Uhr die japanischen Filmtage 2017 mit dem berührenden Transgender-Film CLOSE-KNIT von Regisseurin Naoko OGIGAMI eröffnet - eine Geschichte, deren Thematik in japanischen Filmen ein noch weitgehend unberührtes Feld darstellt. Dabei erwarten euch im Foyer des Filmcasinos nicht nur typisch japanische Getränke, sondern auch köstliche japanische Snacks!



Wir freuen uns mit euch an diesem Abend diesen außergewöhnlichen Film zu erleben und den Beginn des diesjährigen JAPANNUAL Filmfestivals zu feiern!