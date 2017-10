Klaus Pichler

Fotocredits: Klaus Pichler

Klaus Pichler beschäftigt sich mit den Prinzipien postfaktischer Glaubenssysteme, die die Welt aus der Logik vereinfachender „Wahrheiten“ erklären und sich zu Massenbewegungen auswachsen. Für sein Fotobuch This will change your life forever gab er sich zwei Jahre lang als fanatischer Esoterikanhänger aus und drang so in eine irrationale Welt zwischen Fernheilung, Aurasprays und Einhornessenzen zwischen Leichtgläubigkeit, Humbug und Betrug vor.





Die Buchpräsentation findet in der mumok Bibliothek bei freiem Eintritt statt. Die Teilnehmer_innenzahl ist auf maximal 40 Personen limitiert.

Eintritt frei