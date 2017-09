slash Zombie Walk + Special Guests

Fotocredits: Hanna Pribitzer

Nach einjähriger Pause gibt es im Rahmen des /slash Filmfestivals heuer wieder einen Zombie-Walk - dieses Mal sogar mit tat- und bisskräftiger Unterstützung unserer Very Special Guests Bloodsucking Zombies from Outer Space



+++ Ab 12.30 Uhr können sich die schnellsten von euch im Raum D / MuseumsQuartier gratis durch professionelle Make Up-KünstlerInnen des WIFI Wien mit Eiterbeulen und Kunstblut optisch verschönern lassen! Für die langsameren, klassischeren Zombies steht die Selbstbedienungs‐Zombiefication‐Station mit Basis‐MakeUp zur Verfügung. Die wunderbaren Leute von Hashtagprinter sind auch mit von der Partie und drucken direkt vor Ort eure schönsten Zombie-Fotos aus! +++



+++ Um 17.30 Uhr führt Zombie-Papa Johannes Grenzfurthner von monochrom die Horde gemeinsam mit den Bloodsucking Zombies from Outer Space versiert in Richtung Filmcasino. +++



+++ Um 18.30 Uhr Weinverkostung!

Die Bloodsucking Zombies from Outer Space, sind bereits jetzt in Party-Laune und zudem nicht nur der Musik angetan, nein, sie keltern auch ihren eigenen Wein! Den Blood Red Rigor Mortis Wine aus Transilvanien (wirklich!) gibt’s dann auch gleich zum Verkosten. +++



+++ Um 20.00 Uhr kleines Bloodsucking Zombies from Outer Space-Konzert im Filmcasino nach dem anstrengenden Marsch.

Der Eintritt ist frei. Alle Teilnehmer des Zombie Walks, die auch am Konzert teilnehmen möchten, erhalten am Beginn des Walks im Museumsquartier gratis Tickets, die sie im Filmcasino gegen richtige Konzerttickets eintauschen können. Für alle die nicht am Walk teilnehmen können, gibt es ab 19:00 im Filmcasino gratis Konzertkarten, solange der Vorrat reicht! . +++



+++ Um 21.00 Uhr Zombie-Film! Vorverkauf ab 8. September 2017, 17:00+++



Wie sieht denn so ein Zombie-Walk aus? So: https://www.youtube.com/watch?v=KmNuWyO3o2A



Bloodsucking Zombies from Outer Space anhören: https://www.youtube.com/watch?v=7D-ikRvFMn4