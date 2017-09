Semper Depot

Play Austria

Die erste Messe der österreichischen Game-Szene zeigt auf 800 m2 alles rund um Games made in Austria.

Eintritt frei!



• Triff Österreichs Game-Community.



• Teste die neuesten Games aus Wien, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg, Bruck an der Leitha, Voitsberg, Groß-Enzersdorf, Hollern, Baden, Rohrau, Reith bei Seefeld, Oberalm, Edt bei Lambach uva.



• Tausche dich mit den kreativen Masterminds der nationalen Game-Szene aus und gib ihnen direktes Feedback auf ihre Spiele und Prototypen.



• Entdecke die neuesten Virtual-Reality-Technologien und Entwicklungen.



• Informiere Dich an den Ständen von Bildungsstätten aus ganz Österreich über Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen in der Games-Branche.



• Nutze das vielfältige Vortragsprogramm auf der LETS PLAY Stage mit Keynotes und Präsentationen der AusstellerInnen für ergänzende Informationen.



• Sei selbst aktiv und kreativ an den Do-it-yourself-Stationen und mach erste Schritte im Game-Development.



• Erfahre in der History-Area alles über die österreichische Spieleschichte.



• Besuche die Ausstellung von Malerei und Videospielen.