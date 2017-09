eSeL REZEPTION

Kunst & zamSpielen Speed Edition feat. Old Man’s Journey

Fotocredits: Screenshot: Broken Rules - Old Man´s Journey

Der MQ Summer of Movement ist in voller Bewegung, und wir laufen mit - auf dem Feld, auf dem Brett und auf dem Schirm!



Wie bei dem Reisenden in Broken Rules’ “Old Man’s Journey”, das vor Kurzem für digitale Plattformen erschienen ist, dreht sich in dieser Ausgabe von Kunst & zamSpielen alles um ein bewegtes Leben - und um Geschwindigkeiten. Zug um Zug wird geklickt, gelaufen und gehüpft - analog und digital.



Die Electric Avenue verwandelt sich erneut in ein offenes Spielfeld für für digitales und analoges Gaming - und Schnittstelle zu digitalen KünstlerInnen und deren Communities.



Vom Videogaming auf Großbildprojektion - oder alten Röhrenfernsehern -, Brett- und Kommunikationsspielen bis zu Games an der frischen Luft: Spiel- und Kommunikationsangebote entlang der Electric Avenue bieten Präsentation, Kommunikation - und gemeinsame Spielfläche !



Die jeweiligen "Spielregeln" vermitteln als verbindendes Element zwischen den individuellen kreativen Praktiken der vorgestellten KünstlerInnen, deren Communties, den NutzerInnen des Q21 und dem Publikum.



Bei freiem Eintritt bietet die "Kunst & zamSpielen" eine niederschwellige Möglichkeit quer durch kreativen Disziplinen der gemeinsamen Leidenschaft am Tüfteln, Experimentieren und dem freundschaftlichen Austausch zu fröhnen - und dabei auch unkompliziert mit Medienkünstlern, Spielentwicklern und Kreativen rund um die Electric Avenue in Kontakt zu treten.



https://esel.at/

http://zamspielen.tumblr.com/

http://www.brokenrul.es/

http://www.whitecastle.at/