Gartenbaukino

An Evening with John Waters

THIS FILTHY WORLD ist die one-man show von John Waters, ein "vaudeville"-Act, der die Filmkarriere und die Obsessionen jenes Mannes feiert, den William Burroughs einmal als den "Papst des Trash" bezeichnet hat. Ein wunderbar doppelbödiger Monolog zu eigenen negativen Kunsteinflüssen, seiner Faszination mit True Crime-Stories, Exploitation-Filmen, Modewahn und den Extremen der gesellschaftspolitischen Haltung zu Sex. Ein Manifest gegen die Tyrannei des guten Geschmacks...



30. SEPTEMBER 2017

19:00 Uhr | THIS FILTHY WORLD - Live on stage

23:00 Uhr | Filmscreening MULTIPLE MANIACS - Remastered



TICKETS

REIHE 1-15 | 42 EUR

REIHE 16-23 | 36 EUR

REIHE 24-32 | 30 EUR