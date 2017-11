Ruprechtskirche

Neue Musik in St. Ruprecht - Floating Stones

Fotocredits: Gobi Drab

Auf ein rotierendes Arrangement von Papierobjekten (Steine im Maßstab 1:10 vergrößert) werden in steter Überblendung Fotos von Steinoberflächen projiziert.



Dazu wird ein Scheit gespielt – ein einsaitiges Instrument mit verschiebbarem Tonabnehmer und mechanischen Filtern mit einer Fülle an spektralen Variationen.



Ergänzt wird das Scheit durch ein computergeneriertes Saitenmodell (Programmierung: Günther Rabl), um eine Erweiterung in ansonsten unmögliche Spektren zu ermöglichen.



„langsame, gleichbleibende Rotation der Papierobjekte / unverändertes Tempo der Überblendungen / mannigfache metrische und rhythmische Überlagerungen / stete Wahrnehmungsbeeinflussung durch Farbigkeit und Muster (Sprenkelung) der Steine sowie Farbigkeiten des Saitenspektrums“



Hannes Ludescher - Installation

Martin Gut - Scheit



makebelieve. an analysis of illusion



Für die Saison 2017/18 wurden Projekte gesucht, welche die Grenzen unserer Wahrnehmungsebenen verschwimmen lassen. Mittels „analysis of illusion“ sind die Ausführenden aufgefordert, dem Publikum ein Phänomen erfahrbar zu machen, welches unseren gesamten Alltag bestimmt ohne jemals selbst bemerkt zu werden: der Glaube an die eigene Wahrnehmung.



Das Kuratoren-Team der Neuen Musik St.Ruprecht hat Projekte zusammengefasst, welche interdisziplinär arbeiten und dem Publikum somit neue Möglichkeiten der Wahrnehmung eröffnen können.