Kunsthalle Wien Museumsquartier

Freier Eintritt mit dem Standard

Und wie leben Sie?



How To Live Together beschäftigt sich mit Bedingungen und Potenzialen des Zusammenlebens. Die Arbeiten von über 30 internationalen Künstler/innen verschiedener Generationen gehen von persönlichen Erfahrungen aus und verweisen gleichzeitig auf sich verändernde Verhältnisse zwischen Privatem und Politischem, Stillstand und Bewegung, Wirklichkeit und Utopie. Dabei werden Geschichten von Flucht und Migration, von Rassismus und Ausgrenzung, aber auch von Solidarität und Teilhabe erzählt.



Mit dem STANDARD unter dem Arm erhält man freien Eintritt.



Kostenlose Führungen: 15 und 16 Uhr, keine Anmeldung erforderlich



Abonnentenvorteil: Als Abonnent erhalten Sie vor Ort von der Kunsthalle Wien sowie vom STANDARD eine kleine Überraschung.

Solange der Vorrat reicht.