Cie. Willi Dorner - Homo ad Quadratum

Fotocredits: Lisa Rastl

Performance der Cie. Willi Dorner im MQ Haupthof, Terrasse Kunsthalle & Staatsratshof

Eintritt frei!



„Bewegung pur“ lautet noch bis 09. September das Motto des diesjährigen Themenschwerpunkts „Summer of Movement“. Zum Abschluss stehen bei freiem Eintritt im MQ Haupthof außergewöhnliche Veranstaltungen nationaler TänzerInnen und Tanzkompanien auf dem Programm.



Den Anfang macht am 30. & 31.08. ab 17h die Cie. Willi Dorner mit „Homo ad quadratum“.

Der Stab symbolisiert das ‚Metrum’, das Messgerät des geometrischen Raumes. Im Aufeinandertreffen und der Gegenüberstellung von Körper und Maß zeigt „Homo ad quadratum“ in sehr reduzierter Form den Kontrast von organischer und geometrischer Form.