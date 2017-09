Kunsthalle Wien Karlsplatz

Kuratorinnenführung: Work It, Feel It

Kuratorenführung Anne Faucheret & Eva Meran



Wie könnte die Zukunft der Arbeit aussehen und welche Anforderungen könnten dabei an den menschlichen Körper gestellt werden? Die Kuratorinnen der Ausstellung führen Sie durch Work it, feel it! und diskutieren mit Ihnen aktuelle und vielleicht auch spekulative Fragen rund um das Thema Arbeit und Körper. Dabei wird aus der gegenwärtigen Perspektive heraus ein Blick in die Zukunft gewagt und der Frage nachgegangen wie zeitgenössische Künstler/innen in ihren Arbeiten die Unterwerfung des Körpers thematisieren und welche Strategien des Entrinnens und des Widerstands es geben könnte.