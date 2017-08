Preisverleihung des AICA Preises für junge Kunstkritik

Fotocredits: Eva Kelety

AICA Austria, die österreichische Sektion der internationalen KunstkritikerInnenvereinigung mit Sitz in Paris, und das KUNST HAUS WIEN

laden zur Preisverleihung des AICA Preises für junge Kunstkritik an folgende GewinnerInnen:



Christoph Chwatal

Paula Pfoser

Bettina Siegele



Die Preisverleihung findet am 29.08.2017 um 19:00 statt.

Anschließend diskutiert die österreichische Staatspreisträgerin für Kunstkritik Nina Schedlmayer mit den AICA PreisträgerInnen über die Stellung der Kunstkritik heute sowie über veränderte Modalitäten und Fördermöglichkeiten.



Bitte um verbindliche Anmeldung: anmeldung@kunsthauswien.com